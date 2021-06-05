Son dakika haberi... TAKİP ETTİĞİ GENÇ KIZI TACİZ EDERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN TACİZCİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... TAKİP ETTİĞİ GENÇ KIZI TACİZ EDERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN TACİZCİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da, genç kızları takip edip taciz eden S.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da, genç kızları takip edip taciz eden S.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. S.Ç.'nin bir kişiyi taciz ettiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, geçen salı saat 07.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, yolda tek başına yürüyen genç bir kızı bir süre takip ettikten sonra arkasından yaklaşarak taciz etti. Tacize uğrayan genç kız, polisi arayarak şikayetçi oldu. Aynı gün çok sayıda benzer şikayetin gelmesi üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 60 tane güvenlik kamerası inceleyen ekipler, şüphelinin S.Ç. olduğunu belirledi. S.Ç.'nin adresini tespit eden SÖS ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan S.Ç.'nin bir genç kızı taciz ettiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde S.Ç.'nin kıza arkadan sarılarak öpüp sarıldığı, genç kızın kendini korumaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Görüntülerde şüphelinin kızı taciz ettikten sonra kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Son dakika haberi... TAKİP ETTİĞİ GENÇ KIZI TACİZ EDERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN TACİZCİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi... TAKİP ETTİĞİ GENÇ KIZI TACİZ EDERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN TACİZCİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi... TAKİP ETTİĞİ GENÇ KIZI TACİZ EDERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN TACİZCİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi... TAKİP ETTİĞİ GENÇ KIZI TACİZ EDERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN TACİZCİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Samsun'da denizde cenin bulundu
Samsun'da denizde cenin bulundu
200 milyonluk vurgun yapan 'Gaipler' çetesi çökertildi
200 milyonluk vurgun yapan "Gaipler" çetesi çökertildi
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Son dakika: SİLİVRİ'DE İŞYERİNDE PATLAMA; KAYNAK YAPAN İŞÇİ ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Adnan Menderes İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Fahriye Evcen Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Mert Günok Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... TAKİP ETTİĞİ GENÇ KIZI TACİZ EDERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN TACİZCİ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 13:48:29. #1.14#

title