Son dakika haberi... TAKİP ETTİĞİ GENÇ KIZI TACİZ EDERKEN GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANAN TACİZCİ TUTUKLANDI

Son dakika gündem haberine göre Bursa'da, genç kızları takip edip taciz eden S.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da, genç kızları takip edip taciz eden S.Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. S.Ç.'nin bir kişiyi taciz ettiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, geçen salı saat 07.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişi, yolda tek başına yürüyen genç bir kızı bir süre takip ettikten sonra arkasından yaklaşarak taciz etti. Tacize uğrayan genç kız, polisi arayarak şikayetçi oldu. Aynı gün çok sayıda benzer şikayetin gelmesi üzerine Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Yaklaşık 60 tane güvenlik kamerası inceleyen ekipler, şüphelinin S.Ç. olduğunu belirledi. S.Ç.'nin adresini tespit eden SÖS ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan S.Ç.'nin bir genç kızı taciz ettiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde S.Ç.'nin kıza arkadan sarılarak öpüp sarıldığı, genç kızın kendini korumaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Görüntülerde şüphelinin kızı taciz ettikten sonra kaçarak uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı