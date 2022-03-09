Son dakika haberi | Tahtaları otomobil bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Haberler

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Son dakika haberi | Tahtaları otomobil bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Son dakika haberi | Tahtaları otomobil bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haberine göre Karabük'ün Eskipazar ilçesinde uzun tahtaları otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESKİPAZAR, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde uzun tahtaları otomobilinin bagajında taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük-Ankara kara yolunda seyreden bir sürücü, aracının bagajına yüklediği tahta parçalarıyla trafikte yolculuk yaptı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.

Bu anlar, tehlikeli yolculuğu gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Eskipazar, Karabük, Güncel, Haberler

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