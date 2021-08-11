Son dakika haberi! Tahran Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı'ndan İran yönetimine "aşı" eleştirisi Açıklaması

Son dakika haber... Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Ali Rıza Zali, İran yönetiminin pahalı olduğu gerekçesiyle aşı alımına izin vermediğini ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ciddiye almadığını söyledi.

Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Ali Rıza Zali, İran yönetiminin pahalı olduğu gerekçesiyle aşı alımına izin vermediğini ve yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ciddiye almadığını söyledi.

Zali, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Kovid-19 salgınının yeniden tırmanışa geçmesi nedeniyle ülke yönetimini eleştirdi ve aşı temini için girişimde bulunulmadığını dile getirdi.

Salgın önemsenmedi

Kum'da ilk vaka görüldüğünde kentin karantinaya alınmasını ve o tarihte yapılan seçimlerin iptal edilmesini önerdiğini aktaran Zali, ancak o dönem kendisiyle dalga geçildiğini ve salgının önemsenmediğini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) uzmanlar İran'a geldiğinde onlarla istişare etmek yerine ülkenin sağlık sistemini anlatmalarını istediklerini aktaran Zali, can kaybı sayısını da onlardan gizlediklerini söyledi.

"Fiyatı nedeniyle aşının ithal edilmesini engellediler"

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve dünyanın diğer yerlerinden gelen yardımları havalimanından geri çevirdiklerini ifade eden Zali, şunları kaydetti:

"Koronavirüsle ilgili bilgimiz olmamasına rağmen uluslararası kamuoyundan destek almadık. Kovid-19 ilaçlarının fiyatı, ithal aşının birkaç katına çıktı. Aşı alımına izin vermediler ve pahalı olduğunu düşündüler. Fiyatı nedeniyle aşının ithal edilmesini engellediler. Remdesivir ilacına 720 milyon avro verdik, halbuki bu parayla aşı almamız gerekiyordu."

"Koronayla Ulusal Mücadele Kurulundaki kişiler doğru kararlar alamıyor"

Büyükelçilerin aşı temini için girişimde bulunmadığı bilgisini paylaşan Zali, şöyle konuştu:

"Samimi dostumuz olan Çin, neden yeteri kadar aşı vermiyor? Sadece 5 güne yetecek kadar aşımız var, yoksa aşı merkezlerini iki katına çıkarır ve hızlandırırdık. Sağlık çalışanları 4 aydır maaş almadı. Koronayla Ulusal Mücadele Kurulundaki kişiler doğru kararlar alamıyor."

"İki hafta kapanmadan başka çaremiz yok"

Önümüzdeki günlerde şartların çok daha kötüleşebileceği uyarısında bulunan Zali, "Aşının fiyatına bakmadan gerekirse iki katını vererek acilen almalı ve halkı aşılamalıyız. İki hafta kapanmadan başka çaremiz yok ve yasaklar hemen bugünden başlamalıdır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun