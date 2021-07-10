Son dakika haberi... Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldi

Son dakika haberleri: İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

Yarı resmi Fars haber ajansının haberine göre, itfaiye birimi sözcüsü, başkentin kuzeyinde patlamanın olduğu bölgeye yangın ve kurtarma birimlerinin sevk edildiğini belirtti.

Haberde patlamanın sebebine dair bir bilgiye yer verilmezken, yetkililerden de henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgut Alp Boyraz