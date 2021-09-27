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Son dakika haberi | Tahran'daki yangında yaralanan Devrim Muhafızları üyelerinden 2'si öldü

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Tahran'daki yangında yaralanan Devrim Muhafızları üyelerinden 2'si öldü

Son dakika haberleri: İran'ın başkenti Tahran'da dün Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir araştırma merkezinde çıkan yangında yaralanan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

İran'ın başkenti Tahran'da dün Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir araştırma merkezinde çıkan yangında yaralanan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün ikindi saatlerinde Tahran'ın batısındaki bir araştırma merkezinde çıkan yangında yaralananların son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Tahran'daki hastanelerde tedavi altına alınan Devrim Muhafızları Ordusu üyesi yaralı 3 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dün Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir araştırma merkezinde yangın çıktığı, olayda 3 çalışanın yaralandığı bildirilmişti. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Tahran'daki yangında yaralanan Devrim Muhafızları üyelerinden 2'si öldü - Haberler
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