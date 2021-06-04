Son dakika haberi! Tahmazoğlu, sosyal medyada ödül kazanan annelere hediye verdi
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Son dakika haberi! Tahmazoğlu, sosyal medyada ödül kazanan annelere hediye verdi

Son dakika haberi! Tahmazoğlu, sosyal medyada ödül kazanan annelere hediye verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri: Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anneler Günü'nde sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren ve kurayla isimleri belirlenen annelere hediyelerini verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Anneler Günü'nde sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren ve kurayla isimleri belirlenen annelere hediyelerini verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde Anneler Günü'nde sosyal medya üzerinden sorulan sorulara doğru cevap veren anneler arasından çekilen kura sonrası isimleri çıkan annelere bisiklet ve temizlik robotu hediye etti.

"Vatandaşlarımız için çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Anneler Günü'nde annelerimize ne hediye verelim diye düşündükten sonra en fazla gündemde olan robot ve bisiklet hediye edelim dedik. Şahinbey Belediyesi olarak halk ile iç içe olan bir belediyeyiz. Vatandaşımızın ihtiyaçları doğrultusunda, günlük hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl 10 bin, bu yıl da 10 bin olmak üzere toplamda 20 bin bisiklet dağıttık. Amacımız her genci hayali olan bisiklet sahibi yapmak ve spora teşvik etmek. Çiftçilerimize arpa-buğday, gübre, fide, zeytin-fıstık fidanı, küçükbaş-büyükbaş hayvan dağıtımı yaparak onlara destek veriyoruz. Şahinbey'imizin gelişmesi anlamında birçok alanda önemli projeler yapıyoruz. Önemli olan vatandaşımızın kaliteli yaşam alanlarına sahip olması. Bu vesile ile bir kez daha annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor hediyelerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Başkanımızın çalışmalarından memnunuz"

Anneler Günü'nde sosyal medya üzerinden sorulara doğru cevap veren ve kurada isimleri çıkan vatandaşlar da verilen hediyeden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibinin çalışmalarından memnunuz. Şahinbey ilçemizin çehresi Başkanımızın çalışmaları ile değişti. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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