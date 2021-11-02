Son dakika haberi: Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü (2)

Edinilen son dakika haberine göre MÜZİK TUTKUNUYDUBıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın 2013 yılında YouTube'da kurduğu kanalında paylaştığı videolar ortaya çıktı.

MÜZİK TUTKUNUYDU

Bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın 2013 yılında YouTube'da kurduğu kanalında paylaştığı videolar ortaya çıktı. Söz ve müziği kendisine ait şarkılarını gitarı ile Ankara'nın farklı yerlerinde söyleyerek videoya kaydeden Kılıçdoğan, bestelerini aboneleriyle paylaştı. Kılıçdoğan'ın, 'Vazgeçtim Artık Sensizlikten', 'Sen Neredesin', 'Bilemezsin' ve 'Gizemli Sonbahar' isimli besteleri YouTube kanalında yer aldı.


Son dakika haberi: Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü (2)

Son dakika haberi: Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü (2)

Son dakika haberi: Tacize uğrayan 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title