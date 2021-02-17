Son dakika haberi! Taciz iddiası üzerine hakkında iftira suçlamasıyla dava açılan Hint gazeteci beraat etti

Son dakika gelişmesine göre YENİ Hindistan'da eskiden editörlük de yapan politikacı M. J. Akbar'ın kendisini taciz ettiğini önü sürdükten sonra, Ekim 2018'de Akbar tarafından iftira suçlamasıyla mahkemeye verilen gazeteci ve #MeToo hareketi üyesi Priya Ramani beraat etti.

YENİ Hindistan'da eskiden editörlük de yapan politikacı M. J. Akbar'ın kendisini taciz ettiğini önü sürdükten sonra, Ekim 2018'de Akbar tarafından iftira suçlamasıyla mahkemeye verilen gazeteci ve #MeToo hareketi üyesi Priya Ramani beraat etti.

Hukukçuların haber sitesi Bar and Bench'ten yapılan açıklamada, mahkemenin bugün verdiği kararın, "Sosyal statü sahibi bir erkek bile cinsel tacizci olabilir ve itibar, insanlık onuru pahasına korunamaz." anlamına geldiği belirtildi.

Ramani, gazetecilere yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Bu hukuk zaferi, daha fazla kadını konuşmaya teşvik edecek. Bu, güçlü erkeklerin diğer insanları mahkemelere çekmeden önce iki kez düşünmesini sağlayacak." dedi.

Ramani'nin arkadaşı olan gazeteci Namita Bhandarei ise "Ramani, mahkemede hiçbir soruyu yanıtlamaktan korkmadı ve bir kez bile sendelemeden dik durarak konuştu." açıklamasını yaptı.

Yüksek Mahkeme Avukatı Karuna Nundy de "Bu zafer, gerçeği söylemek ve yasal zorbalıktan korkmamak için önemli, çünkü tüm hukuki kaynaklar emrinde olan bir kişi (Akbar) en acımasız yolu seçerek Ramani'ye karşı mahkemeye başvurdu fakat kazanamadı. Ayrıca bu sonuç, mevzuata dikkati çekerek herkesin yasal olarak hakkını araması konusunda farkındalık oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

M. J. Akbar aleyhindeki taciz iddiaları, Ekim 2018'de Ramani'nin kendisini taciz eden adamın, 2017'de Vogue India için yazdığı bir makalede ismini vermeden anlattığı Akbar olduğunu belirten bir tweet ile başlamıştı.

Bu açıklamadan sonra hem editörlüğü sırasında Akbar'la çalışan hem de politikacı olduğu zamanlar kendisiyle röportaj yapan onlarca kadın gazeteci, Akbar'ı cinsel tacizle suçlamaya başlamıştı.

Suçlamaların ardından, Üst Meclis (Rajya Sabha) Milletvekili Akbar 17 Ekim 2018'de üyesi olduğu iktidardaki BJP tarafından atandığı Bakanlar Konseyinden istifa etti ve o dönem Hindistan'daki #MeToo hareketinin baskısıyla istifa eden en güçlü kişilerden biri oldu.

Akbar, istifasının ardından Ramani'ye iftira iddiasıyla dava açarak kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.

Siyasi kariyerine ilk olarak 1989-1991 yılları arasında Hindistan'ın o zamanki iktidardaki Kongre Partisinde milletvekili olarak başlayan Akbar, ardından Telegraph, The Asian Age ve diğer gazetelerin editörlüğünü yapmış ve yayınladığı kitapların ardından Hint medyasındaki en etkili isimlerden biri olmuştu. 2014'te ise şu anda iktidardaki Hindistan Halk Partisine (BJP) katıldı ve partinin ulusal sözcüsü olarak atandı. 2018 yılında istifa edene kadar, Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya