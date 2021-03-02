Son dakika haberi: Tacikistan, Kazakistan ve Afganistan'a uçak seferlerini yeniden başlatıyor
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Son dakika haberi: Tacikistan, Kazakistan ve Afganistan'a uçak seferlerini yeniden başlatıyor

02.03.2021 19:17 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:20
Son dakika haberi: Tacikistan, Kazakistan ve Afganistan'a uçak seferlerini yeniden başlatıyor

Son dakika haberler: Tacikistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'de askıya aldığı Kazakistan ve Afganistan'a yönelik uçak seferlerini yeniden başlatacak.

Tacikistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'de askıya aldığı Kazakistan ve Afganistan'a yönelik uçak seferlerini yeniden başlatacak.

Tacikistan Sivil Havacılık Ajansı Genel Müdürü İkram Subhanzade, bölge ülkelerinde ilk Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine, bir sene önce geçici olarak askıya alınan Afganistan ve Kazakistan uçak seferlerinin, Tacikistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda ve ülkede salgınla ilgili durumun iyileşmesi nedeniyle yeniden başlatılacağını bildirdi.

10 Mart'tan itibaren başlayacak Duşanbe-Kabil uçak seferlerinin Tacikistan'ın Somon Air ve Afganistan'ın Kam Air hava yolu şirketlerince haftada birer kez yapılacağını ifade eden Subhanzade, seferlerin daha sonra artırılacağını belirtti.

Subhanzade, Duşanbe-Almatı seferlerinin de Somon Air ile Kazakistan'ın Air Astana hava yolu şirketince gerçekleştirileceğini ifade etti.

İkram Subhanzade, yolcuların 72 saat içinde alınmış negatif koronavirüs testi (PCR) ibraz etmeleri ve uçuş esnasında sağlık kurallarına uymaları gerektiğini kaydetti.

Tacikistan, ocak ayında da Özbekistan ile uçak seferlerini yeniden başlatmıştı.

Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle tedavi gören hasta kalmadı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Ocak'tan bu yana ülkede yeni vakaya rastlanmadı.

Toplam 13 bin 308 vakanın tespit edilen Tacikistan'daki hastanelerde şu an Kovid-19 nedeniyle tedavi gören hasta bulunmuyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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