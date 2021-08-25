Son dakika haberi: Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü Açıklaması
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Son dakika haberi: Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü Açıklaması

Son dakika haberi: Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul ederek, Afganistan'daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul ederek, Afganistan'daki durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rahman, görüşmede, koalisyon güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkenin insani felaketin eşiğinde olduğunu belirtti.

Rahman, ülkede son günlerde gelişen karmaşık ve tehlikeli durumun sadece Afgan halkının değil bölgesel ve küresel bir sorun olduğunu vurguladı.

Kabil'de Taliban'ın hakimiyet kurmasının bölgedeki jeopolitik süreci daha da karmaşık hale getirdiğine işaret eden Rahman, Taliban'ın ülkedeki diğer siyasi güçlerin geniş katılımıyla geçici bir geçiş hükümeti kurma konusundaki önceki vaatlerinden vazgeçtiğini kaydetti.

Tacikistan'ın Tacik, Özbek ve diğer ulusal azınlıkların da dahil olduğu Afgan halkına yönelik her türlü kanunsuzluğu, cinayeti, soygunu ve zulmü şiddetle kınadığını vurgulayan Rahman, çilekeş Afganistan ve onun halkının bir daha kanlı savaş girdabına çekilmemesi gerektiğini, Tacikistan'ın Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını her zaman desteklediğini, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğini belirtti.???????

Rahman, Afganistan'daki sorunun acilen çözülmesi için ülke nüfusunun yüzde 46'sından fazlasını oluşturan Afganistan Taciklerinin de dahil olduğu tüm ulusal azınlıkların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Afganistan'daki devlet yapısının referandum yoluyla belirlenmesinin ve ülkenin tüm vatandaşlarının görüşlerinin dikkate alınmasının önemli olduğunu, Taciklerin Afganistan'ın gelecekteki hükümetinde hak ettikleri yeri almaları gerektiğini kaydeden Rahman, "Tacikistan, özellikle azınlıkların da aralarında bulunduğu tüm Afgan halkının görüşleri dikkate alınmadan, bu ülkede baskı ve zulüm yoluyla kurulan hiçbir hükümeti tanımayacak." ifadesini kullandı.

Rahman, uluslararası toplumu, "Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için acil önlemler almaya ve en kısa sürede müzakereler yoluyla zor siyasi durumu istikrara kavuşturmaya" çağırırken; uluslararası toplumun Afganistan'daki mevcut duruma kayıtsız kalmasının o ülkede uzun süreli iç savaşa yol açabileceğine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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Son dakika haberi: Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ile görüştü Açıklaması - Haberler
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