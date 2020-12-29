Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu
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Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu

29.12.2020 20:36 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:43

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şahıs evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu annesini yaraladı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir şahıs evde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu annesini yaraladı.

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Hande Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer T. isimli şahıs, iddialara göre evinde tabancasını temizleyemeye başladı. Bu sırada mutfakta bulunan Ayten T. tabancanın ateş alması neticesinde ayaklarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayten T., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayten T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından Zafer T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu
Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu
Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu
Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu
Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu
Tabancasını temizlemek isterken annesini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT KANBER

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 20:44:46. #1.15#
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