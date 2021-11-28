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Son dakika haberi | Tabanca ve bıçakla yakalanan genç gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Tabanca ve bıçakla yakalanan genç gözaltına alındı

Son dakika haberi... Aksaray'da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu gencin üzerinden kurusıkı tabanca ve ekmek bıçağı çıktı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu gencin üzerinden kurusıkı tabanca ve ekmek bıçağı çıktı. Genç gözaltına alınarak tabanca ve bıçağa el konuldu.

Olay, gece yarısı Hacı Hasanlı Mahallesi 700. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece sokaklarda devriye atan çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri genci durdurdu. Kimlik kontrolünden geçirilerek GBT sorgusu yapılan Yasin Y.'nin (23) bel kısmında şişkinliği fark eden bekçiler şahsın üzerini aradı. Yapılan aramada şahın belinden bir adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ekmek bıçağı ele geçirildi. Genç gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Aksaray Polis Merkezi'ne götürüldü. Ele geçirilen tabanca ve bıçağa el konulurken, bekçi ve polis ekipleri şahsın yakalandığı bölgede arama yaptı. - AKSARAY

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