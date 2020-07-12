Son dakika haberi! Suyun metrelerce altında sürpriz evlilik teklifi
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Son dakika haberi! Suyun metrelerce altında sürpriz evlilik teklifi

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde suyun metrelerce altında yapılan sürpriz evlilik teklifi kameralara böyle yansıdı.

Son dakika haberi! Suyun metrelerce altında sürpriz evlilik teklifi
12.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:55

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde suyun metrelerce altında yapılan sürpriz evlilik teklifi kameralara böyle yansıdı. Onur Bulut, "Evet ise gel sarıl, hayır ise oksijenimi kapat" yazılı pankart ile sevgilisine evlilik teklif etti.

Ayvalık 3 Sea Dalış Merkezi dalış teknesi ile Yalnız Ada açıklarında suyun altında gerçekleşen sürpriz evlilik teklifi için Onur Bulut uzun zaman hazırlık yaptı. Kız arkadaşını deneme dalışı yapmaya ikna eden Onur Bulut, dalış merkezi personelinin yardımı ile suyun metrelerce altına pankart açtı. Deneme dalışı için dalış hocaları eşliğinde Sevcan Palaza'ya dalış yaptırıldı. Evlilik teklifinin yazılı olduğu pankartın önüne getirilen genç kız büyük bir şaşkınlık yaşadı. "Benimle yeni bir dünya kurmaya var mısın? Evet ise gel sarıl, hayır ise oksijenimi kapat" yazan pankartın önünde genç çift birbirine sarıldı. Onur Bulut tek taş yüzüğü Sevcan Palaza'ya taktı. Daha sonra balıklar ile birlikte evlilik teklifinin hatırası için bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek mavi dünyanın güzelliklerini yaşadılar. Suyun yüzeyine çıkılması ile birlikte dalgıçlar genç çifti ilk tebrik edenler oldu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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