Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir
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Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir

Son dakika haber: Mısır'da Tayvan bandıralı bir yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken, uzmanlar 'gemininin yükününü boşaltma' seçeneğinin, gemiyi ikiye bölebileceği uyarısında bulundu.

Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde
Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde
Mısır'da Tayvan bandıralı bir yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan dünyanın en yoğun gemi ticaret yolu Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken, uzmanlar 'gemininin yükününü boşaltma' seçeneğinin, gemiyi ikiye bölebileceği uyarısında bulundu.

Mısır'da Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen 400 metre uzunluğundaki Ever Given yük gemisi,  hafta içinde 200 metre genişliğindeki Süveyş Kanalı'nın güneyinde çapraz olarak karaya oturdu. Gemiyi kurtarıp deniz trafiğinin açılması için uzmanların önerdiği kurtarma senaryolarından geminin yükünü boşaltarak hafifletme seçeneğinin, tehlikeli olduğu ve gemiyi dengesiz hale getirip ikiye bölebileceği belirtildi.

ALTINDAKİ KUM VE ÇAMUR KAZILIYOR

Uzmanlar geminin kurtarılmasının haftalar süreceğine işaret ederken, hali hazırda 9 römorkor konuşlandırıldığını ve çalışmalara başlandığı ifade edildi. Kanal yetkilileri, römorkörlerle halat kullanarak geminin düzeltilmeye çalışıldığını ve diğer yandan karaya oturduğu yerdeki kumun ve çamurun  kazıldığını belirtti. Kanalda sıkışan dev geminin, her iki ucundan da karaya oturduğu gerekçesiyle gemiyi römorkörlerle döndürerek kurtarmanın zor olduğu belirtildi. Uzmanlar gemiyi döndürme, altını kazma, çekme ve hafifletme işlemlerinin kombinasyonundan oluşan bir operasyon gerektiğini vurguladı.

DENGESİZCE YÜKÜ BOŞALTILIRSA GEMİ İKİYE BÖLÜNÜR

Bununla birlikte, geminin yükünü boşaltarak hafiflenmesini sağlamak gemide dengesizliğe neden olabileceği ve gemiyi ikiye bölebileceği belirtildi. Uzmanlar, bu işlemin için önce geminin dengesinin iyi hesaplanması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Öte yandan, Mısır'da Tayvan bandıralı bir yük gemisinin karaya oturması nedeniyle ulaşıma kapanan Süveyş Kanalı'nı açma çalışmalarının çarşamba sabahından beri sonuç vermemesi dünya çapında nakliyeyi tehlikeye attı.


- Mısır
Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir
Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir
Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir
Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir
Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir
Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir
Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir
Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir
Son dakika haberi: Süveyş Kanalı'nda sıkışan gemi ile ilgili kritik açıklama: Geminin yükü dengesizce boşaltılırsa ikiye bölünebilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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