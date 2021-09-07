Son dakika haberi | Suudi Veliaht Prensi, Abu Dabi Veliaht Prensi ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü
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Son dakika haberi | Suudi Veliaht Prensi, Abu Dabi Veliaht Prensi ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü

Son dakika haberi | Suudi Veliaht Prensi, Abu Dabi Veliaht Prensi ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'i telefonla aradı.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Görüşmeye dair başka bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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Son dakika haberi | Suudi Veliaht Prensi, Abu Dabi Veliaht Prensi ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü - Haberler
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