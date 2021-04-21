Son dakika haberi: Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Yunanistan Dışişleri Bakanı ortak iş birliğinin yönlerini görüştü

Son dakika haberi: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias iki ülke arasında imzalanan "askeri anlaşmanın" ardından ortak iş birliğinin yönlerini ele aldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias iki ülke arasında imzalanan "askeri anlaşmanın" ardından ortak iş birliğinin yönlerini ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Bin Selman ile Dendias Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve farklı alanlarda ortak iş birliğinin yönleri ve bu iş birliklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesinin yollarının yanı sıra bölgesel meseleleri görüştü.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Prens Halid bin Selman, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan'ın Riyad Büyükelçisi Alexis Konstantopoulos görüşmede hazır bulundu.

Yunanistan'ın ABD'den satın aldığı Patriot hava savunma bataryalarından birinin Suudi Arabistan'a verilmesi konusunda Yunan ve Suudi Dışişleri Bakanları arasında anlaşma imzalandığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak