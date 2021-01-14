Son dakika haberi | Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 6 bin 304'e, Ürdün'de 4 bin 91'e, Lübnan'da 1740'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 723'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 6 bin 304'e, Ürdün'de 4 bin 91'e, Lübnan'da 1740'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 723'e yükseldi.

??Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha yaşamın yitirdiği, 175 kişinin enfekte olduğu, 156 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 6 bin 304'e, vakaların 364 bin 271'e, iyileşenlerin 356 bin 13'e çıktığı ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 1122 kişinin enfekte olduğu, 1427 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 bin 91'e, vakaların 310 bin 968'e, iyileşenlerin 293 bin 531'e yükseldiği aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 35 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 988 kişinin enfekte olduğu, 1651 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 1740'a, vakaların 231 bin 936'ya, iyileşenlerin 145 bin 873'e yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan'ın koronavirüse yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Bu arada 86 yaşındaki Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın koronavirüs testi yaptırdığı ve sonucu beklediği belirtildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 362 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 588 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 723'e, vakaların 239 bin 587'ye, iyileşenlerin 213 bin 149'a çıktığı bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed