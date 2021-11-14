Son dakika haberi | Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'de 80 Husinin öldürüldüğünü duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, son 24 saatte Yemen'in farklı bölgelerinde 80 Husi milisin öldürüldüğünü duyururken, Husiler ise koalisyonu, mensuplarından 10 kişiyi infaz etmekle suçladı.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Marib vilayetindeki Sirva, El-Cevf ve El-Beyda bölgelerinde Husilerin ve araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada son 24 saatte yapılan operasyonlarda 80 "terörist unsurun" etkisiz hale getirildiği ve 19 askeri aracın imha edildiği ifade edildi.

Öte yandan, Husilere bağlı Esir İşleri Komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı paralı askerlerin Hudeyde'de 10 Husi esirini infaz ettiği iddia edildi.

Konuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ise BM'yi ve bağlı kuruluşlarını bu infazları soruşturmak için ciddi adımlar atmaya ve tüm mahkumların haklarının korunması için uygun önlemleri almaya çağırdı.

Suçlamayla ilgili koalisyon güçlerinden şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

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