Son dakika haberi | Suudi Arabistan Lahey Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi
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Son dakika haberi | Suudi Arabistan Lahey Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi

12.11.2020 11:57 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:01
Son dakika haberi | Suudi Arabistan Lahey Büyükelçiliği'ne saldırı girişimi

Son dakika dünya haberi... Hollanda polisi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu.

Hollanda polisi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu.

Hollanda polisi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliği'ne birkaç el ateş edildiğini duyurdu. Hollanda'da meydana gelen olayda kimsenin yaralanmadığı ve olayın soruşturulduğu ifade edildi. Sözcü Steven van Santen, polisin yerel saatle 06: 00 civarı Lahey'deki binaya ateş açılması konusunda ihbar aldığını ve yetkililerin, binanın dışında birkaç mermi kovanı bulduğunu açıkladı. Olayın nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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