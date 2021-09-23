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Son dakika haberi | Suudi Arabistan Kralı Selman, İran ile yapılan görüşmelerin somut sonuçlar vermesini umduklarını söyledi

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Suudi Arabistan Kralı Selman, İran ile yapılan görüşmelerin somut sonuçlar vermesini umduklarını söyledi

Son dakika gündem haberi... Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin, İran ile güven inşa etmek için yapılan ilk görüşmelerin somut sonuçlar vermesini umduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesinin, İran ile güven inşa etmek için yapılan ilk görüşmelerin somut sonuçlar vermesini umduğunu açıkladı.

Kral Selman, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda telekonferans aracılığıyla bir konuşma yaptı.

İran'ın komşu bir ülke olduğunu ve onunla ilk görüşmelerin güven artırıcı somut sonuçlara yol açacağını umduklarını ifade eden Kral Selman, ayrıca bu görüşmelerin egemenliğe saygı, içişlerine karışmama ve terörist gruplara ve milislere her türlü desteğin kesilmesi üzerine inşa edilmiş bir işbirliği ilişkileri kurma yolunu açacağını umduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın dış politikasının diyaloğu ve barışçıl çözümleri desteklediğine dikkati çeken Kral Selman ancak ülkesinin İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemeye yönelik uluslararası çabaları desteklediğini ifade etti.

Konuşmasında Filistin davasına da değinen Kral Selman, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmanın önemini vurguladı.

Yemenle ilgili ise Selman, ülkesinin Mart'ta sunduğu "tam ateşkes ve müzakerelerin başlatılmasını içeren" barış girişiminin uygulanması halinde çatışmanın sona bulacağını, akan kanın duracağını ve kardeş Yemen halkının acılarının sona ereceğini söyledi.

Selman, Husilerin hala barışçıl çözümleri reddetmeye, askeri seçenek üzerinde durmaya, uluslararası denizcilik ve enerji kaynaklarını tehdit etmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 22 Mart'ta Yemen'deki krize çözüm bulunması için "BM gözetiminde kapsamlı ateşkese varılması, Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin Merkez Bankasındaki ortak hesaba aktarılması, Uluslararası Sana Havalimanının bazı uçuşlara açılması ve BM gözetiminde taraflar arasında müzakerelere başlanması" konularını içeren bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Söz konusu girişim, Yemen hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanırken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
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