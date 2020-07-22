Son dakika haberi: - Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneden kabine toplantısına katıldı Son dakika haberi... - Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneden kabine toplantısına katıldı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Pazartesi günü sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez görüntülendi.

- Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneden kabine toplantısına katıldı

RİYAD - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Pazartesi günü sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Pazartesi günü sağlık sorunu nedeniyle Riyad'daki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Selman, ilk kez görüntülendi. Selman, bulunduğu hastanede kabine toplantısını video konferans yoluyla başkanlık etti. 84 yaşındaki kral Selman olan Suudi Arabistan Kralı, Haziran 2012- 2015 arası veliaht prens, 2015'te ise Kral Abdullah'ın ölümünden sonra tahta geçti.

Kaynak: İHA