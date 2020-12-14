Son dakika haberi | Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki bir petrol tankerinde patlama
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Son dakika haberi | Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki bir petrol tankerinde patlama

14.12.2020 09:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:12
Son dakika haberi | Suudi Arabistan'ın Cidde limanındaki bir petrol tankerinde patlama

Son dakika gündem haberine göre Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle patlama meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde "dış kaynaklı" saldırı nedeniyle patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Cidde limanı açıklarında demirleyen BW Rhine adlı Singapur bandıralı petrol tankerinde dış kaynaklı bir saldırı nedeniyle patlama oldu.

Geminin bağlı olduğu BW Group şirketinden yapılan yazılı açıklamada, gemideki 22 mürettebatın patlamadan yaralanmadan kurtulduğu belirtildi.

Açıklamada, patlama nedeniyle petrol sızıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Suudi Arabistan ve Yemen'deki Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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