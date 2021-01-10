Son dakika haberi! Suudi Arabistan, Filistin, BAE ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Son dakika haberi! Suudi Arabistan, Filistin, BAE ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

10.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 10.01.2021 16:52
Son dakika haberi! Suudi Arabistan, Filistin, BAE ve Bahreyn'de Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 6 bin 291'e, Filistin'de 1756'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 708'e, Bahreyn'de 355'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 6 bin 291'e, Filistin'de 1756'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 708'e, Bahreyn'de 355'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha hayatını kaybettiği, 117 kişide virüs tespit edildiği, 166 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 291'e, vaka sayısının 363 bin 809'a yükseldiği, 355 bin 548 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 699 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ana kadar toplam ölenlerin sayısının 1756'ya ulaştığı, vaka sayılarının 165 bin 949'a yükseldiği belirtilirken, 148 bin 38 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 6 kişinin daha hayatını kaybettiği, 2 bin 876 yeni vaka tespit edildiği, 2 bin 454 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle can kaybının 708'e, vaka sayısının 230 bin 578'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 206 bin 114'e çıktığı bildirildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin daha vefat ettiği, 287 kişinin enfekte olduğu, 238 hastanın ise iyileştiği ifade edildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 355'e, vakaların da 95 bin 317'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 92 bin 113 olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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