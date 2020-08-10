Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişi öldü Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 3 bin 199'a yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 3 bin 199'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1257 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 199'a, vaka sayısı da 289 bin 947'ye çıktı.

Ülke genelinde 253 bin 478 kişi de hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA