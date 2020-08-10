Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişi öldü
Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 3 bin 199'a yükseldi.
10.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:57
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 3 bin 199'a yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1257 yeni vaka tespit edildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 199'a, vaka sayısı da 289 bin 947'ye çıktı.
Ülke genelinde 253 bin 478 kişi de hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
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Kaynak: AA