Son dakika haberi | Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişi hayatını kaybetti

04.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 04.10.2020 17:05
Son dakika haberi | Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 25 artarak 4 bin 875'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 25 artarak 4 bin 875'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 25 kişi yaşamını yitirdi ve 390 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 875'e, vaka sayısı da 336 bin 387'ye çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 511 artarak 321 bin 485 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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