Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 42 kişi öldü Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artarak 3 bin 691'e yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artarak 3 bin 691'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1175 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 691'e, vaka sayısının 308 bin 654'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, tedavileri tamamlanıp iyileşenlerin sayısını ise 282 bin 888 olarak açıkladı.

Kaynak: AA