Son dakika haberi | Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti Son dakika habere göre Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 369'a yükseldi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 369'a yükseldi. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 hastası 31 kişi hayatını kaybetti ve 621 yeni vaka tespit edildi. Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 369'a, vaka sayısı da 327 bin 551'e çıktı. Tedavisi tamamlanan 982 kişinin daha taburcu edilmesiyle iyileşen hasta sayısı 306 bin 4'e ulaştı. Kaynak: AA