Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye... Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Kaynak: AA