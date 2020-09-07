Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye...
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Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye...

Son dakika haberi... Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Son dakika haberi! Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye...
07.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:04

Suudi Arabistan'da gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davada 5 kişiye 20'şer yıl, 3 kişiye de 7 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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