Son dakika haberi! Susurluk'ta trafik kazası: 4 yaralı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Susurluk ilçesi Bandırma Caddesinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde meydana gelen trafik kazasında 44 KP 110, 16 RY 516 ve 16 LOH 15 plakalı araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazaya Susurluk İtfaiye ekipleri ve 112 Acil ekipleri hemen müdahale ettiler. Susurluk itfaiye ekipleri araçlarda yaralanan 4 şahsı 112 sağlık ekipleri tarafında hastaneye sevk edildi. Bir süre kaza dolayısıyla kapanan yol itfaiye ekipleri tarafından araçların yoldan çekilmesiyle trafik normal akışına döndü. - BALIKESİR