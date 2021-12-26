Son dakika haberi... Susurluk davası hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın şüphelisi İstanbul'a gönderildi - Haberler
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Son dakika haberi... Susurluk davası hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın şüphelisi İstanbul'a gönderildi

Son dakika haberi... Susurluk davası hükümlüsünün öldürüldüğü çatışmanın şüphelisi İstanbul'a gönderildi
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KADIKÖY'de bir restoranda Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldüğü çatışma ile ilgili aranan ve Diyarbakır'da yakalanan C.K., soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderildi.

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DİYARBAKIR (DHA) - KADIKÖY'de bir restoranda Susurluk davası hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan'ın öldüğü çatışma ile ilgili aranan ve Diyarbakır'da yakalanan C.K., soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderildi.

Kalamış'ta faaliyet gösteren ünlü bir restoranda 21 Aralık'ta husumet nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili iddianame hazırlanırken, bir şüphelinin de Diyarbakır'da olduğu belirlendi. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam bir evde tespit ettikleri C.K.'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan C.K. emniyetteki işlemlerinin ardından görevli ekip ile birlikte uçak ile soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a gönderildi. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çatışma ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede yaşanan olayda, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü şüphesinin kuvvetli olduğunu belirtildi. Olay yerinde 30 adet kovan, 13 mermi çekirdeği ve 3 tabanca bulunduğu tutanaklara geçirildi. Ayrıca olayda 3 adetten çok daha fazla silahın kullanıldığı tespiti de yapıldı.


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Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Son Dakika Haberleri

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