Son dakika haberi: Suşehri'nde koronavirüsle mücadele çalışmaları
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Son dakika haberi: Suşehri'nde koronavirüsle mücadele çalışmaları

11.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:42
Son dakika haberi: Suşehri'nde koronavirüsle mücadele çalışmaları

Son dakika haberler: Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilçe merkezine bağlı köylerde aktif vakanın kalmadığı bildirildi.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerle ilçe merkezine bağlı köylerde aktif vakanın kalmadığı bildirildi.

Sarı, yazılı açıklamasında, ilçede son 3 aydır verilen etkin mücadele ve alınan önlemlerin işe yaradığını aktardı.

Suşehri merkezde koronavirüs hastası 3 kişinin tedavisinin evlerinde devam ettiğini belirten Sarı, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki vaka sayısı evde tedavisi süren 3 kişiyle birlikte sıfırlanma seviyesine inmiştir. Ancak yeni mutant virüs nedeniyle vakaların hızla eski seviyelerine ulaşması çok olası görünmektedir. Bu nedenle özellikle son 3 aydır verilen etkin mücadelenin ve alınan sert önlemlerin aynen devam etmesi önem arz etmektedir. Lütfen kurallara ve tedbirlere her zamankinden daha fazla riayet ederek, aşılama süreci tamamlanıncaya dek kendimizi ve ailemizi virüsten uzak tutalım. Komşu ilçelerde de görülmeye başlanan mutant virüs nedeniyle her an eski seviyelere tekrar yükselebiliriz. İlçemize virüsün yeniden girmemesi için etkin mücadeleye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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