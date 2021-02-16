Son dakika haberi! Suşehri Kaymakamı Sarı ve Belediye Başkanı Yüksel Kovid-19 aşısı oldu
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Son dakika haberi! Suşehri Kaymakamı Sarı ve Belediye Başkanı Yüksel Kovid-19 aşısı oldu

16.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:12
Son dakika haberi! Suşehri Kaymakamı Sarı ve Belediye Başkanı Yüksel Kovid-19 aşısı oldu

Son dakika gündem haberine göre Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapıldı.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'e, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk dozu yapıldı.

Suşehri Devlet Hastanesine giden Sarı ve Yüksel, aşılarını oldu.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Sarı, halen devam eden salgın sürecinin maske, mesafe, hijyen kurallarına uymanın yanında, halkın aşılanması ile daha kısa sürede atlatılabileceğini belirtti.

İlçe merkezi ve köylerinde aktif vaka sayısının azaldığını kaydeden Sarı, ilçe merkezinde bir, Aşağıakören köyünde 2 aktif vaka bulunduğunu ifade etti.

Sarı, vakalar sıfırlanıncaya kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise gerek Suşehri halkının, gerekse bu konuda gece gündüz demeden vaka sayısının bitirilmesi için çalışan ekiplerin güzel bir süreç yönettiğini belirtti.

Başkan Yüksel, koronavirüsle mücadelede en ön safta görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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