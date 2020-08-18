Son dakika haberi! Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi
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Son dakika haberi! Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 5 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybetmesine, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Son dakika haberi! Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi
18.08.2020 12:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:58

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 5 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybetmesine, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın 15'inci duruşması gerçekleştirildi.

Duruşmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece davaya müdahil olan avukatlar katıldı.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek, önceki savunmasını tekrarladığını ifade etti.

Avukatlar ise sanığın mahkemeye getirilerek dinlenmesini talep etti.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi firari 3 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

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Kaynak: AA

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