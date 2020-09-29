Son dakika haberi: Surların önündeki iskeleden düşen işçi, 10 gün sonra öldü
29.09.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:49
Son dakika habere göre BARTIN'ın Amasra ilçesinde, onarımı yapılan surların önündeki iskeleden düşen Rahim Kurt (40), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, onarımı yapılan surların önündeki iskeleden düşen Rahim Kurt (40), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 20 Eylül günü, ilçede meydana geldi. Amasra Kalesi'nin Boztepe Mahallesi kesimindeki surlarının onarımı için kurulan iskeleye çıkan Rahim Kurt, ayağının kayması sonucu düştü. Kurt'un zemine çakıldığını gören işçilerin ihbarıyla sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Kurt, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rahim Kurt, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. ?
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR