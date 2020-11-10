Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
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Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu

10.11.2020 17:46 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:50
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu

Son dakika haberleri... KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeliler tarafından işletilen 6 kaçak kliniğe polis tarafından operasyon düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeliler tarafından işletilen 6 kaçak kliniğe polis tarafından operasyon düzenlendi. Kliniklerde 5 milyon liralık ilaç ele geçirilirken, muayene dışında diş çekme, kürtaj ve botoks da yapıldığı tespit edildi. Suriyeli 6 doktor gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta, Suriyelilerin kaçak klinik açıp buraya gelen hastaları tedavi ederek ilaç satışı yaptığı ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında kaçak klinikleri tek tek tespit eden ekipler, 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 5 milyon liralık ilaç ile, çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyonda Suriyeli 6 doktor gözaltına alındı.

DİŞ ÇEKME, KÜRTAJ, BOTOKS HİZMETİKliniklerin ve ilaçların saklandığı yerlerin sağlıksız olması dikkat çekerken, kliniklerde muayene dışında diş çekme, kürtaj ve botoks yapıldığı, kliniklere gelen kişilerin çoğunluğunun ise Suriyeliler olduğu belirlendi. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kliniklerde yapılan incelemede ilaçların arasında hamile kadınlara düşük yaptırmak için kullanılan ilaçlarla cinsel içerikli haplar da olduğu tespit edildi.

BASKINA KARŞI GÜVENLİK KAMERASI

Öte yandan kliniklerden birinde güvenlik kamerası olması dikkat çekti. Şüphelilerin polis baskınına karşı kliniğe güvenlik kamerası taktırdıkları belirlenirken, aldıkları bu önlem işe yaramadı. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorgularının ardından 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapmak ve satmak' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu
Son dakika haberi: Suriyelilerin işlettiği 6 kaçak kliniğe polis baskını: Diş çekme, kürtaj ve botoks da yapılıyordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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