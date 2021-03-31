Son dakika haberi... GAZİANTEP - Suriyeli öğrenciler savaşın acısını resim yaparak unutuyor
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Son dakika haberi... GAZİANTEP - Suriyeli öğrenciler savaşın acısını resim yaparak unutuyor

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... GAZİANTEP - Suriyeli öğrenciler savaşın acısını resim yaparak unutuyor

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Suriyeli öğrenciler, okul koridorlarına yaptıkları resimlerle savaşın acısını unutmaya çalışıyor.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Suriyeli öğrenciler, okul koridorlarına yaptıkları resimlerle savaşın acısını unutmaya çalışıyor.

İslahiye ilçesindeki Pınarbaşı İlk ve Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Ayşegül Gemli, bir yıl önce 4 katlı okulun koridorları ve diğer görselliği bulunan alanlara resimler çizmek amacıyla okul yönetimiyle Minik Ressamlar Projesi'ni hayata geçirdi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla okullar geçici olarak yüz yüze eğitime ara verilince 9'u Suriyeli 15 öğrenciyle başlanan projeye ara verildi.

Projeye kaldığı yerden devam ettiklerini belirten Ayşegül öğretmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında resim çizimlerine ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve İslahiye'ye yerleşen Suriyeli öğrencilerin devam ettiklerini söyledi.

Okulda yapılan çizimlerin öğrenciler için okula gelirken daha istekli olmaları anlamını taşımasının yanı sıra eğitici, öğretici ve eğlenceli olduğunu ifade eden Gemli, "Suriyeli öğrencilerimiz resim çizerken çok mutlu oluyor. Resimleri çizerken de daha önce ülkelerinde yaşadıkları savaşın etkilerinden kurtuluyorlar. Proje kapsamında yaptığımız boyama çalışmaları bu konuda bayağı bir katkı sağladı." diye konuştu.

Okulda yaptıkları çalışmalardan mutlu olduklarını belirten 8. Sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Fatma Silo ise Türkiye'ye 8 yaşında Hama kentinden geldiğini söyledi.

Silo,Türkiye'ye teşekkür ederek, okulda görsel sanatlar öğretmenleri Ayşegül Gemli ile okulun dört katındaki koridorlarda eğitici öğretici resimler yaptıklarını anlattı.

Son dakika haberi... GAZİANTEP - Suriyeli öğrenciler savaşın acısını resim yaparak unutuyor
Son dakika haberi... GAZİANTEP - Suriyeli öğrenciler savaşın acısını resim yaparak unutuyor
Son dakika haberi... GAZİANTEP - Suriyeli öğrenciler savaşın acısını resim yaparak unutuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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