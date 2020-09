Son dakika haberi... Suriyeli Mustafa, bulduğu 13 bin lirayı polise teslim etti Gelen son dakika haberlerine göre Suriyeli Mustafa, bulduğu 13 bin lirayı polise teslim etti İZMİR'in Bayraklı ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Suriye uyruklu Mustafa Faraç (41), çöp konteynerinin yanında bulduğu 13 bin lirayı polise teslim etti.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Suriye uyruklu Mustafa Faraç (41), çöp konteynerinin yanında bulduğu 13 bin lirayı polise teslim etti. Yapılan araştırmada paranın pazarcılık yapan ve mal almak üzere İzmir'e gelen Bursalı Yahya Ok'a ait olduğu belirlendi. Telefonla ulaşılan Ok, paranın bulunduğunu öğrenince büyük sevinç yaşayarak, Faraç'a teşekkür etti.

Suriye'de iç savaş nedeniyle 6 yıl önce Halep şehrinden ailesiyle birlekte İzmir'e göç eden Mustafa Faraç, örnek bir davranış sergiledi. Hurdacılık yaparak zor şartlarda geçimini sağlayan 3 çocuk babası Mustafa Faraç, Manavkuyu Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin yanında poşet buldu. Poşetin içerisine bakan Faraç, kağıda sarılı 13 bin lira para olduğunu gördü. Çevrede bir müddet paranın sahibi arayan Faraç, daha sonra evine gitti.

POLİSE TESLİM ETTİ

Mustafa Faraç, Türk bir arkadaşına durumu anlatarak, parayı polise teslim etmek isteğini ve kendisinin de yardımcı olmasını istedi. Ardından 155 Polis İhbar İhbar hattını arayan Faraç, bulduğu para hakkında bilgi verdikten sonra Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek bulduğu 13 bin lirayı polise teslim etti.

SAHİBİ BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Kayıp para ile ilgili çalışma başlatan polis, Bursa yakınlarında polis merkezine başvuran Yahya Ok'un İzmir'de para kaybettiği yönünde başvuru yaptığını belirledi. Paranın, yapılan telefon görüşmesinde Yahya Ok'a ait olduğu saptandı. Demirören Haber Ajansı'nın telefonla ulaştığı Yahya Ok, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturduğunu ve geçimini pazarcılık yaparak sağladığını söyledi. İzmir'e mal almaya geldiği belirten Ok, dönüş yolunda Bursa yakınlarında parayı düşürdüğünü farkedip polis merkezine başvurduğunu belirterek, şöyle konuştu

İzmir'e mal almaya gelmiştim, işim bittikten sonra askerlik arkadaşımla beraber bir restoranda çorba içtik. Çıkışta da cebimden parayı düşürmüşüm. Daha sonra yola çıktım, Bursa'ya yaklaştığımda paranın olmadığını fark ettim. En yakın karakola giderek durumu bildirdim. Polis aradı beni, parayı hurdacılık yapan Suriye uyruklu vatandaş bulmuş ve karakola teslim etmiş. Allah razı olsun 3 çocuğumun rıskı, tek bir kuruşuna bile dokunmamış. Allah o arkadaşa bol kazançlar nasip etsin, benim gibi onunda 3 çocuğu varmış. Ona çok teşekkür ederim, en kısa sürede İzmir'e gelip paramı teslim alacağım.

'VİCDANEN RAHATIM'

Hurda ararken parayı bularak polise teslim eden Suriyeli Mustafa Faraç, tercüman eşliğinde DHA muhabirine konuştu. Faraç, Parayı çöp topladığım sırada buldum, para gün içerisinde bende kaldı. Daha sonra gidip polise müracat ettim. Böyle vicdanen rahatım, parayı teslim ettiğim için mutluyum, huzurluyum dedi.

Kaynak: DHA