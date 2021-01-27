Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bombalı terör saldırısı
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Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bombalı terör saldırısı

27.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:58
Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bombalı terör saldırısı

Bir son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus kırsalında araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında araç içindeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Cerabus'ta bulunan hastanelere nakledildi.

Saldırıda, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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