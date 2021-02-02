Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 ölü
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Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 ölü

02.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:17

Son dakika gündem haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki sanayi bölgesinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlarda ve dükkanlarda da maddi zarar meydana geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde önceki gün gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azez ve Bab'daki söz konusu saldırıların terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ifade edilmişti.

Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 ölü
Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 ölü
Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 ölü
Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısı: 1 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Kasım

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