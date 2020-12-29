Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de bombalı terör saldırılarında 2 sivil yaralandı
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Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de bombalı terör saldırılarında 2 sivil yaralandı

29.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:11
Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de bombalı terör saldırılarında 2 sivil yaralandı

Bir son dakika haberine göre Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde tuzaklanmış bombayla 2 terör saldırısı düzenlendi, 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde tuzaklanmış bombayla 2 terör saldırısı düzenlendi, 2 sivil yaralandı.

Kilis'in karşısında yer alan Azez'in ilçe merkezinde sabah saatlerinde bir dükkanın önüne bırakılan düzenek patladı. Patlamada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Azez'in Soran beldesinde meydana gelen terör saldırısında ise bir minibüse yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 2 sivil yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığına dikkati çekti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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