Son dakika haberi... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı
Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.
Kilis ilinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde, bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.
Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.
Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlarda ve dükkanlarda zarar meydana geldi.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan