Son dakika haberi... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı
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Son dakika haberi... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı

Son dakika haberi... Suriye'nin Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaralandı.

Kilis ilinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde, bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlarda ve dükkanlarda zarar meydana geldi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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