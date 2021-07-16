Son dakika haberi: Suriye'nin Afrin ilçesinde 120 polis mezun oldu
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Son dakika haberi: Suriye'nin Afrin ilçesinde 120 polis mezun oldu

Son dakika haberi: Suriye'nin Afrin ilçesinde 120 polis mezun oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde yerel güvenlik güçlerince eğitilen 120 polisin mezuniyeti için tören düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde yerel güvenlik güçlerince eğitilen 120 polisin mezuniyeti için tören düzenlendi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'de yerel güvenlik güçlerince zorlu eğitimlerden geçerek başarı sağlayan 120 polis, asayiş, uyuşturucu ve patlayıcı maddelerin tespiti ve idari birimlerde görevlendirilecek.

Her türlü silah eğitimi verilen yerel polisler olaylara nasıl müdahale edecekleri ve güvenliği nasıl sağlayacakları konusunda zorlu eğitimden geçirilerek mezun edildi.

Afrin ilçe merkezi, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart 2018'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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