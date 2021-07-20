Son dakika haberi | Suriye muhalefetinden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a terör örgütü YPG/PKK tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Suriye muhalefetinden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a terör örgütü YPG/PKK tepkisi

Son dakika haberi | Suriye muhalefetinden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a terör örgütü YPG/PKK tepkisi
Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterdi.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensuplarıyla görüşmesine tepki gösterdi.

Suriye muhalefetinin çatı örgütü SMDK, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"nin Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terör örgütü PYD/YPG'nin PKK ile organik bağı bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa Cumhurbaşkanının terörist PYD milislerinin heyetiyle görüşmesi, üzücü ve kaygı vericidir. PYD ile muamele yolunu açmak, terör örgütü PKK ile doğrudan ilişkinin ilanıdır. Bu milisler, Suriye halkına karşı tehcir, demografik yapıyı değiştirme ve çeşitli suçlar işlemiştir. Suriye halkına kendilerini zorla empoze eden bu milisleri tanımak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi'...
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"...
Son dakika haberi | MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdi.
Son dakika haberi | MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdi.
Son dakika haber! MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale...
Son dakika haber! MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen PKK'lı 5 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Bülent Turan Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hande Yener Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Diego Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Suriye muhalefetinden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a terör örgütü YPG/PKK tepkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 00:02:00. #1.16#

title