Son dakika haberi... Suriye Milli Ordusu'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ilk mezuniyet töreni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Suriye Milli Ordusu'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ilk mezuniyet töreni

Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Suriye Milli Ordusu'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ilk mezuniyet töreni

Son dakika haber: Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn ilçesinde, askeri eğitimini tamamlayan 350 asker için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn ilçesinde, askeri eğitimini tamamlayan 350 asker için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.

SMO, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesindeki Şehit Hıdır Şemseddin Harp okulunda bölgedeki ilk mezuniyet töreni düzenledi.

Şehit Adil El-Şair adlı askeri eğitime katılan 350 kişi, 6 aylık eğitimin tamamlanmasının ardından mezun oldu.

Törene, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa, Yüksek Müzakere Heyeti Başkanı Enes El Abde, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) üyeleri, Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Genel Komutanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerden (TSK) komutanlar katıldı.

Askeri geçit törenin ardından Hamza Tümeni askerlerinin savunma ve yakın dövüş gösterisi beğeni topladı.

Hamza Tümeni saflarına katılan askerler, ülkenin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde görev yapacak.

SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Suriye Milli Ordusu'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ilk mezuniyet töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 20:31:01. #1.15#
title