Son dakika haberi... Suriye Milli Ordusu'ndan Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ilk mezuniyet töreni

Son dakika haber: Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn ilçesinde, askeri eğitimini tamamlayan 350 asker için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Rasulayn ilçesinde, askeri eğitimini tamamlayan 350 asker için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.

SMO, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesindeki Şehit Hıdır Şemseddin Harp okulunda bölgedeki ilk mezuniyet töreni düzenledi.

Şehit Adil El-Şair adlı askeri eğitime katılan 350 kişi, 6 aylık eğitimin tamamlanmasının ardından mezun oldu.

Törene, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa, Yüksek Müzakere Heyeti Başkanı Enes El Abde, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) üyeleri, Hamza Tümeni Özel Kuvvetler Genel Komutanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerden (TSK) komutanlar katıldı.

Askeri geçit törenin ardından Hamza Tümeni askerlerinin savunma ve yakın dövüş gösterisi beğeni topladı.

Hamza Tümeni saflarına katılan askerler, ülkenin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde görev yapacak.

SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa