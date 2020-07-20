Son dakika haberi: Suriye hava savunma sistemleri Şam'a yönelik saldırıyı engelledi Son dakika haberi... Suriye'de hava savunma sistemleri, başkent Şam'a yapılan hava saldırısını engelledi.

Suriye'de hava savunma sistemleri, başkent Şam'a yapılan hava saldırısını engelledi.

Suriye'nin başkenti Şam'a yapılan hava saldırısı hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Suriye medyası, İsrail'e ait savaş uçaklarının Golan hava sahasını kullanarak Şam'ın güneyini hedef aldığını yazdı. Saldırıda sadece maddi hasar meydana geldiği belirtildi. - ŞAM

Kaynak: İHA