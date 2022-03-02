Son dakika haberi | Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

AA, Barış Gündoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 zanlının yakaladığı ve bu kişilerin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Suriye, DEAŞ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title