Son dakika haberi | Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı
AA, Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.
Güvenlik güçlerinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 zanlının yakaladığı ve bu kişilerin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
AA / Barış Gündoğan - Güncel