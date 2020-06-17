Son dakika haberi: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollara giren YPG'li terörist tutuklandı
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Son dakika haberi: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollara giren YPG'li terörist tutuklandı

Son dakika güncel haberi: İSTANBUL'da terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasına gerçekleştirilen operasyonda yakalanan M.N. adlı YPG'li terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollara giren YPG'li terörist tutuklandı
17.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:29
İSTANBUL'da  terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanmasına gerçekleştirilen operasyonda yakalanan M.N. adlı YPG'li terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/YPG terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye'nin Tel Abyad şehrinden yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparak eylem yapmak için hazırlandıkları düşünülen 9 terörist için 10 Haziran günü İstanbul'da operasyon gerçekleştirilmiş, 4'ü saklandıkları adreslerde yakalanmıştı.

Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 YPG'liden 3'ü adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonda yakalanan ve eylem için arayışta olduğu belirlenen M.N. isimli YPG'li ise çıkartıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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