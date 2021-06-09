Son dakika haber! Suriye'de Rus askeri aracının geçişi sırasında mayın patlaması: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber! Suriye'de Rus askeri aracının geçişi sırasında mayın patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber! Suriye'de Rus askeri aracının geçişi sırasında mayın patlaması: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: - Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilindeki Darbeşiye kasabasında Rusya'ya ait askeri aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 1 Rus askeri hayatını kaybetti, 3 Rus asker yaralandı.

- Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilindeki Darbeşiye kasabasında Rusya'ya ait askeri aracın geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 1 Rus askeri hayatını kaybetti, 3 Rus asker yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Haseke ilindeki Darbeşiye kasabasında Rusya'ya ait askeri aracın geçişi sırasında mayın patladı. Türk ve Rus askerlerinin devriye noktalarından biri olan kasabada yaşanan patlamada 1 Rus askeri hayatının kaybetti, 3 Rus askeri de yaralandı.

Mayın patlaması Rusya Savunma Bakanlığı tarafından doğrulanırken, hastaneye kaldırılan yaralı Rus askerlerinin durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralı askerlerin bulunduğu hastanede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Rus helikopterleri patlamanın yaşandığı bölgeyi havadan kontrol etti.

(Erhan Altıparmak/İHA

Son dakika haber! Suriye'de Rus askeri aracının geçişi sırasında mayın patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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