Son dakika haberi | Suriye'de PKK ve DEAŞ üyesi üç terörist yakalandı
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Son dakika haberi | Suriye'de PKK ve DEAŞ üyesi üç terörist yakalandı

17.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:47
Son dakika haberi | Suriye'de PKK ve DEAŞ üyesi üç terörist yakalandı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep Valiliği, Suriye'de terörden arındırılmış bölgelerde yapılan operasyonlar neticesinde PKK ve DEAŞ üyesi üç terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Gaziantep Valiliği, Suriye'de terörden arındırılmış bölgelerde yapılan operasyonlar neticesinde PKK ve DEAŞ üyesi üç terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Gaziantep Valiliği, Münbiç, El Bab ve Cerablus'ta yapılan operasyonlarda PKK ve DEAŞ üyesi üç teröristin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab Münbiç bölgesinde 2014-2016 yılları arasında DEAŞ terör Örgütü üyesi olarak, 2016 yılından itibaren PKK/YPG/PYD terör örgütü üyesi olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen G.H. isimli şahıs, 15 Kasım 2020 günü saat 12.00 sıralarında Bzaa-Razi Mahallesinde bulunan evde yerel kolluk tarafından yapılan adli aramada yakalanmış olup, Bzaa Savcısına bilgi verilerek gözaltına alınmıştır. PKK/PYD-KCK/YPG Terör Örgütü adına, 2015-2016 yılları arasında sözde istihbaratçı olarak faaliyet yürüten M.H. isimli şahıs, 15 Kasım 2020 günü saat 06: 30 sıralarında El Bab- Al Vilat Mahallesinde bulunan evde yerel kolluk tarafından yapılan adli aramada yakalanmış olup, El Bab Savcısına bilgi verilerek gözaltına alınmıştır. Cerablus'ta, Deaş Terör Örgütü ile iltisaklı olduğu bildirilen M.E.M. İsimli şahıs DEAŞ Terör Örgütü tarafından kullanılan hücre evinde yerel kolluk görevlilerince yakalanmıştır. Hücre evinde çeşitli silahlar ve bunlara ait mühimmatlar ile cep telefonları ele geçirilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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