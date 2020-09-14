Son dakika haberi | Suriye'de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı (3) Son dakika haberine göre ŞEHİT KIDIMAN'IN NAAŞI TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIEl Bab yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay'ın El Bab kentindeki Sevgi Mağazası'nda görevli Mehmet Arif Kıdıman'ın(40) cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi Düzce'ye gönderildi.

ŞEHİT KIDIMAN'IN NAAŞI TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

El Bab yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda şehit olan Kızılay'ın El Bab kentindeki Sevgi Mağazası'nda görevli Mehmet Arif Kıdıman'ın(40) cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi Düzce'ye gönderildi. Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şehidin ailesi, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Kıdıman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu aprona çalışma arkadaşlarının omzunda getirildi. Daha sonra şehidin özgeçmişi okundu. Törende konuşan Kerem Kınık, şehidin ailesine baş sağlığı dileyerek şunları dedi: "Şehidimizin tek bir tarafı vardı o da insanlıktı. Savaşta çatışan hiçbir unsurun tarafı değildi tıpkı diğer Kızılaycılar gibi. Bugün eğer üzerinde bayrak taşıyan arabasıyla Kızılay, üzerinde hilal taşıyan üniforması ile Kızılaycılar hedef alınıyor ve öldürülüyorsa insanlık için korkmanın vakti gelmiştir. 152 yıldır, bu bayrağı bu hilali üzerinde taşıyan ve insan acısını dindirmek için, insanın onurunu ve şerefini korumak için dünyanın dört bir yanında çalışan isimsiz kahramanlarımızdan bir diğeri olarak ait olduğu yere ahirete yolcu ediyoruz. Acımız büyük. Ne desek bizi, ailesini teselli etmez. Ama biz biliyoruz ki kardeşimiz bir iyilik uğrunda, insanlığın iyiliği uğurunda can verdi. Allah rızası için. Ümit ediyoruz ki Cenabı Hak onu katına şehit olarak alacaktır. Diğer iki kardeşimiz de aynı araç içinde yaralandılar onlara da acil şifalar diliyoruz. Devletimiz büyüktür bu işlenen cürmün hesabını soracaktır."

Konuşmaların ardından okunan dua ile şehit Kıdıman'ın cenazesi uçağa taşındı. Şehidin cenazesinin uçakla İstanbul'a oradan da kara yolu ile memleketi Düzce'ye götürüleceği öğrenildi.

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,

Kaynak: DHA